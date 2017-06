Bolsa reverte os ganhos e opera em queda. Dólar sobe

O principal índice da Bovespa passou a operar em queda nesta quarta-feira (21), após atingir pontos positivos nesta manhã. Investidores seguem cautelosos diante do cenário político conturbado.

Às 15h18, o índice tinha queda de 0,10%, a 60.705 pontos.

JBS avançava perto de 3%. Os papéis da empresa têm sofrido forte volatilidade desde a delação de seus executivos. Na ponta negativa, Estácio Participações e Kroton lideravam as perdas do dia, diante de receios quanto à fusão com a Kroton.

Os recentes escândalos envolvendo o presidente Michel Temer, e a derrota sofrida pelo governo nesta terça ao ter o parecer oficial sobre a reforma trabalhista rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, têm impactado o mercado.

Às 10h13, o Ibovespa tinha alta de 0,38%, aos 60.996 pontos.

Às 11h30, o índice tinha alta de 0,46%, aos 61.047 pontos.

O dólar opera em queda ante o real nesta quarta, seguindo outras moedas no exterior, mas com tendência que pode mudar em breve, já que os investidores seguem reagindo aos acontecimentos políticos.

Às 15h28, a moeda tinha alta de 0,23%, a R$ 3,346.

O Banco Central anunciou para esta sessão mais um leilão de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalentes à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho.

Às 10h, a moeda norte-americana recuava 0,28%, a R$ 3,3212.

Às 11h46, a moeda tinha queda de 0,08%, a R$ 3,3242.