Petróleo recua aos menores níveis do ano preocupado com excesso de oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (20), em meio a preocupações contínuas com os excedentes no mercado global da matéria-prima. A forte queda do petróleo nesta sessão fez com que os preços da commodity entrassem no chamado bear market – quando há um declínio de 20% ou mais em comparação a um pico recente.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em queda de 2.19%, a US$ 43,23 por barril, menor nível desde setembro do ano passado. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para agosto fechou em baixa de 1,89%, a US$ 46,02 o barril, menor nível em sete meses.

O mercado está recuando em apostas de que os exportadores globais poderiam atenuar o excesso de oferta através do acordo para reduzir a produção, elaborado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e não membros do cartel. Os preços da commodity caíram 17% desde o anúncio da extensão do acordo de corte.

Os níveis dos estoques da commodity nos Estados Unidos também influenciaram o mercado hoje. Além dos EUA, a produção de outros países como Nigéria e Líbia, que foram poupados de participar do acordo, tem aumentado e preocupado os investidores.

