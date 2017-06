Petrobras inicia fase vinculante da venda do Campo do Azulão

Petrobras deu início a fase vinculante para a cessão de sua participação no Campo do Azulão, na Bacia do Amazonas, dando continuidade ao Fato Relevante Comunicado ao mercado no último dia 5 de maio.

A venda da participação da Petrobras no Campo do Azulão, na Bacia do Amazonas, entrou na fase vinculante, quando a estatal envia cartas convite aos potenciais compradores habilitados na fase anterior. As cartas contêm as instruções sobre o processo de desinvestimento.

A Petrobras está vendendo 100% de sua participação no Campo do Azulão (Concessão BA-3), localizado no estado do Amazonas e com potencial para a produção de gás natural.

Segundo a estatal, a área “representa uma oportunidade para desenvolver uma descoberta de gás natural, perto de infraestrutura já existente, bem como de linha de transmissão de energia.”

O Campo de Azulão está situado na Bacia do Amazonas, à margem esquerda do Rio Amazonas, nos municípios de Silves e Itapiranga, a cerca de 200 quilômetros Manaus. A área da concessão é de 57,7 quilômetros quadrados.

De acordo com a Petrobras, a nova etapa da venda atende às determinações e orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) para os desinvestimentos da empresa.