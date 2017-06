JBS anuncia programa de desinvestimento no valor de R$ 6 bilhões

A JBS anunciou, nesta terça-feira (20), um programa para vender cerca de R$ 6 bilhões em ativos. O anúncio acontece no momento de intensa crise da empresa, após a delação premiada do empresário Joesley Batista. Na segunda-feira (19), o presidente Michel Temer entrou na Justiça contra Joesley por calúnia, injúria e difamação, em resposta à entrevista que o empresário deu à revista Época, no fim de semana, na qual afirmou que o presidente era o "chefe da quadrilha mais perigosa do país."

De acordo com comunicado da empresa, o programa prevê a venda da participação acionária de 19,2% que a empresa tem na Vigor Alimentos e as operações da Moy Park e da Five Rivers Cattle Feeding, parte dedicada a confinamento e alimentação de gado com operações nos EUA.

Joesley Batista

Segundo a empresa, o programa de desinvestimentos tem como objetivo reduzir o endividamento líquido da companhia e fortalecer a sua estrutura financeira.

Ainda segundo o comunicado, a alienação dos ativos está sujeita à aprovação pelo conselho de administração da companhia e a anuência do BNDESPar.

>> Michel Temer entra com ação contra Joesley Batista

>> Michel Temer diz que Joesley 'desfia mentiras em série'

>> 'Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil', diz Joesley Batista