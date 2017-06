Desafios da economia chinesa são tema de curso na Casa do Saber Rio

O Século XXI tende a ser cada vez mais dominado pela China, que em breve deve superar os Estados Unidos no papel de liderança econômica mundial. O avanço chinês, porém, contrasta com os desafios do país para se firmar em um mundo globalizado, que impõe avanços tecnológicos e novos sistemas de produção. Esses e outros temas serão debatidos na Casa do Saber Rio, de 22 de junho a 20 de julho, no curso China e sua economia: (quase) tudo o que você queria saber e tinha receio de perguntar.

Em cinco encontros, o economista Roberto Fendt discutirá o papel da China no cenário mundial e os avanços recentes em questões ligadas à política e à economia. O curso vai traçar um panorama histórico da economia chinesa, desde a Revolução Comunista de 1949 até as perspectivas para os próximos anos.

Serão abordados temas como as grandes reformas econômicas de Deng Xiaoping, as turbulências políticas, o retorno à centralização do poder com Xi Jinping, o combate à corrupção, o investimento da indústria em alta tecnologia e os desafios impostos pela nova agenda externa dos Estados Unidos. Nas últimas três décadas, o Produto Interno Bruto chinês cresceu 25 vezes e já alcança os US$ 13 trilhões.

O curso China e sua economia acontece de 22 de junho a 20 de julho, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, e a Casa do Saber fica na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon. As inscrições podem ser feitas no endereço: http://rj.casadosaber.com.br/cursos/a-china-e-sua-economia-quase-tudo-que-voce-queria-saber-e-tinha-receio-de-perguntar/mais-informacoes

Aulas

· 22 de junho/ 1. Os tempos heroicos: da revolução a Deng Xiaoping – A centralização política e as reformas econômicas

· 29 de junho / 2. O colapso da União Soviética; o sucesso econômico dos países vizinhos; Crescimento econômico versus controle político: o modelo Development State

· 6 de julho / 3. Xi Jinping: A reconcentração política e o aprofundamento da abertura econômica

· 13 de julho/ 4. China, as cadeias globais de valor e a busca por incorporar e produzir tecnologia

· 20 de julho / 5. EPÍLOGO: Trump, a globalização e o futuro