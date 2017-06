Bovespa opera em baixa pressionada por Petrobras

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em queda nesta terça-feira (20), com os investidores digerindo as novas denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, além da queda de cerca de 3% dos contratos futuros de petróleo por conta dos rumores de que Nigéria e Líbia vão aumentar a produção da commodity.

De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), Temer teria recebido R$ 500 mil em propina via OAS na campanha de 2014. A quantia teria sido repassada por meio da empreiteira para Henrique Eduardo Alves, na época candidato a governador do Rio Grande do Norte em 2014.

Às 10h58, o índice caía 0,94%, a 61.431 pontos.

Já o dólar avança nesta terça, acompanhando a alta da moeda ante outras divisas de países emergentes, com os investidores atentos a desdobramentos da crise política no Brasil e seus efeitos sobre a votação das reformas no Congresso. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado deve votar nesta terça o relatório da reforma trabalhista.

Às 10h59, a moeda norte-americana subia 0,69%, a 3,3051.