Bovespa fecha em forte queda e dólar sobe em dia marcado por turbulência política

O principal índice da Bovespa fechou em forte queda nesta terça-feira (20), devido a derrota do governo com a rejeição do texto da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A derrota do governo foi atribuída à ausência de parlamentares do próprio PMDB, partido de Michel Temer.

Os investidores também aguardavam a análise do pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) no Supremo Tribunal Federal (STF), que foi adiada.

O Ibovespa terminou em baixa de 2,01%, a 60.766 pontos.

A sessão também sofreu com o recuo nas ações da Petrobras (queda de 3,50%) e da Vale (queda de 2,87%) em meio ao enfraquecimento de commodities. Investidores digeriam a queda de cerca de 3% dos contratos futuros de petróleo por conta dos rumores de que Nigéria e Líbia vão aumentar a produção da commodity.

As ordinárias da Estácio lideraram as perdas, caindo 7,11%, após a divulgação de notícias de que o Ministério da Educação não analisou um pedido da empresa que pedia para destravar a aprovação da fusão com a Kroton no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As ações ordinárias da Ambev lideraram a ponta positiva, com alta de 1,12%.

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (20), após a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado rejeitar o texto principal da reforma trabalhista.

Com a derrota, cresceu o temor entre investidores de que a reforma da Previdência pode não ser aprovada.

A moeda norte-americana avançou 1,4%, a R$ 3,3308.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 4,1 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.