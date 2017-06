Bolsas asiáticas encerram pregão em baixa, exceto no Japão

A maioria das bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (20) em baixa, com a exceção significativa da bolsa de Tóquio.

O Nikkei 225, do Japão, encerrou o pregão com ganhos de 0,81%, a 20.230,41 pontos.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,14%, a 3.140,01 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,31%, a 25.843,04 pontos. Em Seul, o Kospi recuou 0,07%, a 2.369,23 pontos.

O fechamento de Wall Street no dia anterior, o movimento dos preços do petróleo, as flutuações do câmbio e o cenário geopolítico foram alguns dos elementos sob avaliação dos investidores.