Aneel autoriza aumento médio de 5,85% na tarifa de energia da Copel, no Paraná

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (20), em reunião pública, reajuste nas tarifas dos consumidores atendidos pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). O aumento médio na tarifa de energia será de 5,85%, para os clientes ligados à rede de alta-tensão e de 6% para os consumidores de baixa tensão.

A Copel, responsável pelo fornecimento de energia no Paraná, atende a 4,5 milhões de unidades consumidoras no estado. As novas tarifas passam a valer a partir do próximo sábado (24).

Campo Largo

Na reunião desta terça-feira, a diretoria da Aneel também decidiu reajustar a tarifa para os consumidores atendidos pela Companhia Campolarguense de Energia (Cocel). O reajuste médio foi de 13,34%, sendo 15,18% para os consumidores de baixa tensão e 10,29% para os de alta-tensão.

Para os consumidores residenciais e de baixa renda, o aumento será de 13,70%. A empresa atende a 49 mil unidades consumidoras localizadas no município paranaense de Campo Largo. Os novos valores passarão a ser cobrados a partir do dia 29.