IGP-M registra queda de preços de 0,61% na segunda prévia de junho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajuste de contratos de aluguel, teve deflação (queda de preços) de 0,61% na segunda prévia de junho deste ano. O IGP-M já tinha registrado deflação de 0,89% na segunda prévia de maio.

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), com a deflação do indicador na segunda prévia de junho, o IGP-M acumula quedas de 1,89% no ano e de 0,72% no período de 12 meses.

Entre os subíndices que compõem o IGP-M, apenas o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o varejo, teve deflação (-1,16%) na segunda prévia de junho. O Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, teve inflação de 0,01%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção teve inflação de 1,33%.

