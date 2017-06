Bovespa inicia semana em alta; JBS lidera queda de ações no mercado

Mesmo diante da cautela com o cenário político no Brasil, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo reverteu as quedas da semana anterior e fechou com alta de 0,71%, a 62.065 pontos, nesta segunda-feira (19).

Enquanto a Embraer, a Vale e a CCR registraram altas de 2,5% a 5% nas ações ordinárias, a JBS, a Sabesp e a Eletrobras fecharam o dia com queda no valor dos papeis. A maior queda (- 3,93%) foi da JBS, envolvida na crise política do país e nas delações que acusam o presidente Michel Temer.

Às 10h50, o Ibovespa subia 0,54%, a 61.960 pontos. Na sexta-feira (19), o Ibovespa fechou em queda de 0,48%, a 61.626 pontos. Às 13h02, o índice da bolsa tinha alta de 0,65%, a 62,029 pontos.

Dólar reverte movimento do dia e fecha em baixa

Durante o dia, o dólar operou em alta ante o real, com os investidores de olho em mais um capítulo da crise política após novas acusações contra Michel Temer pelo empresário Joesley Batista, da JBS. No fim do dia, no entanto, a moeda norte-americana fechou a R$ 3,2849, com queda de 0,07%.

Às 10h51, a moeda subia 0,27%, a R$ 3,2977.

Às 13h06, o dólar tinha alta de 0,08%, a R$ 3,2913.