Bovespa começa a semana em alta se recuperando de queda na semana anterior

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira, com o mercado ainda cauteloso com o cenário político no Brasil. Durante a manhã, as ações da Vale estavam entre as maiores influências positivas, subindo quase 2% nas ações ordinárias. Já o Bradesco ganhava mais de 1%.

Às 10h50, o índice subia 0,54%, a 61.960 pontos. Na sexta-feira (19), o Ibovespa fechou em queda de 0,48%, a 61.626 pontos.

O dólar opera em alta ante o real nesta segunda, com os investidores de olho em mais um capítulo da crise política após novas acusações contra o presidente Michel Temer pelo empresário Joesley Batista.

Às 10h51, a moeda subia 0,27%, a R$ 3,2977.