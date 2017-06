Bolsas asiáticas encerram pregão em alta após dados na China e Japão

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (19) em alta, após um dado de preços de moradias novas na China e de números da balança comercial do Japão, além de uma visão positiva sobre a Bolsa de Hong Kong. Também havia a espera pelo início das negociações oficiais da saída do Reino Unido da União Europeia

Na China, o Xangai Composto avançou 0,68%, a 3.144,37 pontos. O Shenzhen Composto subiu 0,58%, a 1.963,07 pontos. Dados oficiais do país mostraram que os preços das casas novas subiram em maio ante abril.

Já no Japão, o índice Nikkei teve alta de 0,62%, a 20.067,75 pontos. As exportações japonesas tiveram alta de 14,9% em maio na comparação anual, um número forte, mas abaixo da expectativa dos analistas. De qualquer modo, o iene mais fraco colaborou hoje, já que nesse caso papéis de exportadoras tendem a subir.

Nos outros mercados da região, em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,13%, a 25.914,43 pontos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 0,38%, em 2.370,90 pontos.