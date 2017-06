Após registrar alta na sessão, Petróleo vira e inicia semana em queda

Nesta segunda-feira (19), os futuros do petróleo para o mês de agosto foi negociado na entrega a US$ 44,41 por barril, na bolsa de Nova. O valor é resultado de uma queda de 1,25%. Antes de ser negociados na queda, os barris estavam propensos a serem comercializados entre US$ 44,22 e US$ 46,49.

Já o Brent registrou perdas de 0,91%, sem vendido a US$ 46,94 por barril.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.