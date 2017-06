Petróleo fecha em alta nesta sexta-feira

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (16), com apoio de um dólar ligeiramente mais fraco.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em alta de 0,63%, a US$ 44,74 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent avançou 0,96%, a US$ 47,37 por barril. Na semana, no entanto, os dois contratos fecharam no vermelho, com o WTI caindo 2,38% e o Brent recuando 1,62%.

No entanto, os preços da commodity estão 13% abaixo do que estava no fim de maio, quando os produtores liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estenderam por nove meses o corte de produção de 1,8 milhões de barris de petróleo por dia.

A crescente produção de petróleo nos EUA minou o impacto dos cortes da Opep. Dados da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) desta semana demonstrou um aumento nos estoques de gasolina e uma demanda instável, apesar da temporada de pico, que ocorre no verão do hemisfério norte.

Nos EUA, que não participam do acordo para reduzir a produção, a extração do óleo subiu mais de 10% no ano passado.

Às 9h35 (de Brasília), o petróleo WTI para junho, contrato mais líquido, subia 0,76%, a US$ 44,80 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para agosto também registrava alta de 1,02%, a US$ 47,40 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).