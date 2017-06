Nike demitirá 1,4 mil funcionários e reduzirá operações

A fabricante de artigos esportivos Nike anunciou que demitirá cerca de 1,4 mil funcionários, como medida para se focar na estratégia de vendas on-line. O número representa 2% de seus empregados totais.

Além disso, a empresa decidiu eliminar 25% dos seus modelos de calçados e a reduzir no número de segmentos de seu negócio, que cairá de seis para quatro. As mudanças vêm no momento em que a Nike está brigando por participação no mercado da América do Norte, enfrentando uma forte concorrência da Adidas e da Under Armour, cujas atividades crescem rapidamente.

A Nike irá concentrar suas atividades em 12 cidades de 10 países, onde predente que seu desempenho corresponda a 80% do crescimento da empresa até 2020. Entre os municípios, estão Nova York, Paris e Pequim.