Bovespa fecha em baixa e dólar sobe

O principal índice da Bovespa fechou em baixa nesta sexta-feira (16), com as ações da Petrobras fazendo pressão na queda.

O Ibovespa fechou em queda de 0,48%, a 61.626 pontos.

Às 11h19, o Ibovespa caía 0,63%, aos 61.531 pontos.

O dia ficou marcado pelo baixo volume de negócios devido ao feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16).

As ações preferenciais da Petrobras caíram 2,69% e as ordinárias, 0,37%. As ordinárias da CNS lideraram as perdas, com queda de 3,55%.

Na ponta positiva, os papéis ordinários da Sabesp tiveram alta de 4,13% e os da Engie Brasil, 3,64%.

Nesta sexta, o mercado repercutia ainda a divulgação do Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB, que apontou alta de 0,28% em abril.

O dólar fechou com leve alta nesta sexta-feira (16) ante o real, numa sessão de volume reduzido devido ao feriado de Corpus Christi.

O dólar avançou 0,20%, a R$ 3,2871 na venda.

Às 11h19, o dólar subia 0,32%, a R$ 3,2857.

Na quarta-feira, o Federal Reserve, banco central norte-americano, elevou a taxa de juros do país pela segunda vez em três meses. No exterior, o dólar recuava contra uma cesta de moedas e também ante algumas moedas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais (equivalente à venda futura de dólares) para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 3,280 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.