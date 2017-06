Bolsas asiáticas encerram pregão sem direção única, com mercados chineses em queda

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (16) sem direção única, com a maioria conseguindo fechar em alta. Papeis de exportadoras ajudaram a alta em alguns mercados, diante do fortalecimento do dólar frente a moedas locais, o que eleva a competitividade dessas empresas nos mercados internacionais.

Na bolsa do Japão, o índice Nikkei encerrou o pregão em alta de 0,56%, em 19.943,26 pontos em Tóquio, após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manter a política monetária mais relaxada. O Nikkei chegou a operar acima dos 20 mil pontos, durante o pregão japonês.

Na China, o índice Xangai Composto caiu 0,3%, em 3.123,17 pontos, já o Shenzhen Composto recuou 0,2%, em 1.866,05 pontos. O recuo das praças chinesas ocorreu mesmo após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) realizar a maior injeção diária de capital no sistema financeiro local desde meados de janeiro.

Em outros mercados da região,o índice Hang Seng avançou 0,24%, em 25.626,49 pontos, em Hong Kong. Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou perto da estabilidade, com alta de 0,01%, em 2.361,83 pontos, após oscilar perto da estabilidade durante o pregão.