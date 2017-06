Amazon anuncia compra da rede de supermercados Whole Foods

A Amazon anunciou nesta sexta-feira (16) a compra da rede de supermercados Whole Foods, em um acordo avaliado em US$ 13,7 bilhões, incluindo dívidas. A Whole Foods continuará operando com sua marca separadamente da Amazon.

"A Whole Foods agrada milhões de pessoas porque oferece os melhores alimentos orgânicos e naturais, tornando divertido manter uma alimentação saudável", disse Jeff Bezos, CEO da Amazon.

Por sua vez, o presidente-executivo da rede de supermercados, John Mackey, afirmou que a junção com a Amazon permitirá que a empresa "maximize seu valor para os acionistas e amplie a missão de oferecer qualidade, experiência e inovação aos clientes".

Mackey deverá permencer à frente da empresa depois que a transação se concluir, o que está previsto para o segundo semestre de 2017. A oferta é de US$ 42 por ação.