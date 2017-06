Petróleo registra leve queda após divulgação de dados dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram desvalorização nesta quinta-feira (15), depois que o Departamento de Energia anunciou uma queda menor que a esperada nos estoques de petróleo bruto.

Às 13h43, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,11%, a US$ 46,95. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 0,45%, a US$ 44,53.