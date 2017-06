TRF arquiva ação contra presidente do Bradesco investigado na Operação Zelotes

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) arquivou uma ação penal contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Na decisão divulgada nesta terça-feira (13), os desembargadores Néviton Guedes, Cândido Ribeiro e Olindo Menezes concluíram, por unanimidade, não haver indícios suficientes da participação de Trabuco em suposta tentativa de comprar decisões favoráveis ao banco junto ao Carf por meio de uma consultoria.

Luiz Carlos Trabuco, presidente-executivo do Bradesco

O processo foi aberto no ano passado com base nas investigações da Operação Zelotes. A operação da Política Federal investigava esquema que repassava propinas para a comprar de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão que julga recursos contra multas tributárias aplicadas pela Receita.

Após o anúncio, as ações do Bradesco subiam forte na bolsa paulista e figuravam entre as líderes de alta do Ibovespa.