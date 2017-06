Petróleo registra queda com dados semanais de estoques dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram desvalorização nesta quarta-feira (14), antes da divulgação dos dados semanais oficiais sobre estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. O avanço norte-americano, junto com o desempenho da Nigéria e da Líbia, têm colocado em dúvida a capacidade do acordo da Opep de gerar resultados.

Após o fechamento dos mercados na terça-feira (13), o American Petroleum Institute (API) apontou para uma alta de 2,753 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos.

Os dados oficiais devem ser divulgados às 11h30 pelo Departamento de Energia norte-americano. A expectativa é que a semana passada tenha registrado uma queda de 2,739 milhões de barris. Na semana passada, a instituição apontou para uma alta de 3,29 milhões de barris, enquanto o mercado calculava uma queda de 3,46 milhões de barris.

Às 9h54, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,47%, a US$ 48,49. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 0,69%, a US$ 46,14.

Na véspera, o Brent para agosto avançou 0,89%, a US$ 48,72 o barril, e o WTI para entrega em julho fechou em alta de 0,82%, a US$ 46,46 o barril.

Barris de petróleo custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.