Federal Reserve aumenta taxa de juros nos EUA em 0,25 ponto

O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, aumentou nesta quarta-feira (14) as taxas básicas de juros no país em 0,25 ponto percentual pela segunda vez no ano.

Os índices, que até então estavam entre 0,75% e 1,00%, passaram para um patamar entre 1,00% e 1,25%. A última elevação havia acontecido em março.

O FED também informou nesta quarta que prevê um novo aumento na taxa de juros ainda em 2017. Esse movimento de alta é resultado da melhora nas perspectivas para a economia norte-americana.

A entidade projeta que os EUA terminem o ano com uma taxa de desemprego de 4,3%, índice 0,2 ponto percentual menor que a previsão de março. Já a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,1% para 2,2%.