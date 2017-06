Bovespa tem leve alta e dólar cai em dia de elevação de juros pelo Fed

O principal índice da Bovespa fechou em leve alta nesta quarta-feira (14), em sessão volátil com investidores cautelosos diante do cenário político interno e de olho na decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de elevar os juros nos Estados Unidos.

Como já previa o mercado, o Fed vai elevar os juros para a faixa entre 1% e 1,25%.

O Ibovespa terminou o pregão em avanço de 0,15%, aos 61.922 pontos.

Às 10h41, o Ibovespa subia 0,83%, aos 62.339 pontos. Na véspera, Ibovespa subiu 0,21%, aos 61.828 pontos.

Às 15h09, o índice tinha alta de 0,59%, aos 62.196 pontos.

As ações do Bradesco sobem nesta quarta-feira após o banco ter informado mais cedo que seu-presidente executivo, Luiz Carlos Trabuco, não corre mais o risco de ser incriminado como consequência da operação Zelotes. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu por unanimidade na véspera pelo trancamento da ação penal em relação a Trabuco "por falta de justa causa, nos termos do voto do relator". A Operação Zelotes investigava esquema que repassava propinas para a compra de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Às 15h, as ações ordinárias do Bradesco tinham alta de 3,79%, e as preferenciais 3,98%.

A sessão também é marcada por vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o índice futuro, o que pode trazer mais volatilidade aos negócios.

As ações da Petrobras ficaram na ponta negativa, com as preferenciais caindo 2,47% e as ordinárias, 2,38%. Os papéis preferenciais da Gerdau lideraram as baixas, recuando 2,64%.

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (14), após o Federal Reserve elevar os juros pela segunda vez. A cena política brasileira também continua no radar dos investidores.

A moeda norte-americana caiu 0,84%, a R$ 3,2805.

>> Federal Reserve aumenta taxa de juros nos EUA em 0,25 ponto

Às 10h42, a moeda norte-americana caía 0,74%, a R$ 3,2902.

Às 15h16, a moeda tinha queda de 1,27%, a R$ 3,2727.

Internamente, o mercado continuava acompanhando os desdobramentos do cenário político e cautelosos com o feriado de Corpus Christi nesta quinta.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 2,870 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.