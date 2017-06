Bovespa sobe impulsionada por decisão do Fed; dólar recua

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta na manhã desta quarta-feira (13), com o mercado reagindo positivamente ao dado de inflação ao consumidor nos EUA, que demonstrou deflação em maio, o que sugere que o Federal Reserve (banco central dos EUA) pode reduzir o ritmo de aumento dos juros programado para as próximas reuniões. Esse movimento pode incentivar o apetite por risco nesta quarta, o que estaria impulsionando a sessão.

Às 10h41, o Ibovespa subia 0,83%, aos 62.339 pontos. Na véspera, Ibovespa subiu 0,21%, aos 61.828 pontos.

A sessão também é marcada por vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o índice futuro, o que pode trazer mais volatilidade aos negócios.

Já o dólar opera em baixa, com os investidores também à espera da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, que deve ocorrer nesta tarde, e ainda preocupados com os acontecimentos políticos domésticos.

Às 10h42, a moeda norte-americana caía 0,74%, a R$ 3,2902.