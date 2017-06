Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única, no aguardo do Fed

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (14) sem direção única, influenciada pela expectativa da decisão de mais tarde do banco central dos EUA, o Federal Reserve. O mercado espera que o Fed anuncie aumento da taxa de juros na tarde desta quarta.

No Japão, o índice Nikkei recuou 0,08%, a 19.883,52 pontos. Em Hong Kong, o Hang Sang teve alta de 0,09%, a 25.875,60 pontos.

Já na China, o Xangai Composto recuou 0,73%, a 3.130,67 pontos e o índice Shenzhen Composto recuou 0,38%, a 1.852,78 pontos.