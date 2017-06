ANP leiloa 760 mi de litros de biodiesel para garantir mistura obrigatória

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biodiesel (ANP) vendeu 760,3 milhões de litros de biodiesel em leilão. O biodiesel destina-se a garantir o percentual mínimo obrigatório de 8% de adição ao óleo diesel (chamado B8) vendido ao consumidor final, a partir de março deste ano. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (13), pela ANP.

No 55º Leilão de Biodiesel da ANP, 99,95% do total são de produtores detentores do selo Combustível Social. O preço médio foi de R$ 2,255 por litro, sem considerar a margem Petrobras, e o valor total negociado atingiu o patamar de R$ 1,71 bilhão, refletindo em um deságio médio de 79,8% quando comparado com o preço máximo de referência médio (R$ 2,827 por litro).

O leilão visa garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de julho a 31 de agosto de 2017. O biodiesel é obtido de fontes renováveis, de origem vegetal, como soja, algodão e mamona, ou gordura animal. Mais informações sobre o processo podem ser encontradas na página da ANP na internet (www.anp.gov.br).