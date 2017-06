Abate de frangos e suínos cresce e de bovinos diminui no 1º trimestre

O primeiro trimestre deste ano registrou crescimento nos abates de frangos e suínos e queda no de bovinos, se comparado com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) na Pesquisa Trimestral de Abate de Animais e Aquisição de Leite, Couro e Produção de Ovos, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No 1º trimestre de 2017, foram abatidas 1,48 bilhão de cabeças de frango, resultado 5,1% acima do registrado no 4º trimestre do ano passado. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o aumento foi de 0,3%.

Em relação ao abate de suínos, os dados do IBGE indicam queda de 3,2% no primeiro trimestre deste ano. Na comparação anual, houve um crescimento de 2,6% no primeiro trimestre do ano, se comparado com o ano passado.

O abate de 10,46 milhões de cabeças de suínos foi o melhor resultado entre os primeiros trimestres desde que se iniciou a Pesquisa em 1997. Foram 269,64 mil cabeças de suínos a mais no 1º trimestre de 2017, em relação a igual período do ano anterior, com crescimento em 12 das 25 unidades da federação participantes da pesquisa.

Em relação aos bovinos, foram abatidas 7,37 milhões de cabeças, resultado 0,7% superior ao primeiro trimestre do ano passado, mas 0,5% menor do que o número de cabeças abatidas no trimestre anterior. O abate de 49,62 mil cabeças de bovinos a mais em um ano foi impulsionado por aumentos em 11 das 27 unidades da federação, com crescimento maior em Goiás (mais 97,26 mil cabeças abatidas).