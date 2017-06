Petróleo fecha em alta nesta terça-feira

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (13), com investidores monitorando as notícias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na expectativa pela divulgação do relatório semanal de estoques dos Estados Unidos.

O petróleo WTI para entrega em julho fechou em alta de 0,82%, a US$ 46,46 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto avançou 0,89%, a US$ 48,72 o barril, na ICE.

Os futuros do petróleo começaram o dia com o pé direito com a Arábia Saudita afirmando que reduzirá as exportações em julho, em um esforço para cortar a sobre oferta global. Investidores também estão à espera do relatório do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), que sai nesta quarta-feira.

O relatório mensal da Opep, entretanto, indicou que a produção dos países membros teve um avanço de 336 mil barris diários em maio, motivado principalmente pela atividade da Nigéria e da Líbia, que não participam do pacto para congelar a produção, porque já tinham sido afetadas por tensões e conflitos.

A organização diz aindaque os estoques de petróleo caíram em abril nos países industrializados, mas que a produção dos Estados Unidos afetam os esforços para lidar com o excedente global.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre a efetividade do plano.