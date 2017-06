'NYT': "No Brasil tudo está podre, começando com o presidente", diz trabalhador

Trabalhe mais horas. Obtenha menos benefícios. Se aposente anos mais tarde. Esses são os "remédios amargos" que que os brasileiros estão sendo convidados a engolir como uma cura para a economia moribunda do país, diz o texto publicado pelo The New York Times nesta segunda-feira (12).

O diário norte-americano afirma que "seria uma tarefa difícil sob quaisquer condições, mas é ainda mais difícil, porque poucos confiam nos políticos que estão tentando empurrar tais medidas pela garganta do povo. E uma onda de escândalos de corrupção que ameaçam derrubar até mesmo o presidente poderia abater, se não afundar, qualquer cura".

O presidente Michel Temer encontra-se em um dilema: ele precisa das reformas econômicas para aumentar sua credibilidade - e talvez até mesmo para evitar ser expulso em uma enxurrada de alegações de corrupção. Mas sua credibilidade e a de seus aliados são tão baixas que poucos brasileiros confiam neles para fazer o que é necessário para expandir o mercado de trabalho e levar as pessoas de volta ao mercado, acrescenta.

Times descreve que o Congresso - e a ação sobre as reformas - quase parou nas últimas semanas após surgir uma gravação em que Temer, aparentemente, endossa pagamento dw silêncio a um ex-legislador preso em lavagem de dinheiro e acusações de corrupção. Ele também foi acusado de aceitar subornos. Ele nega as irregularidades, mas pode enfrentar acusações formais.

A classe política e de negócios do país foi distraída, quando não aterrorizada, por um fluxo de revelações sobre suborno, contrapressões e corrupção geral centrada na Petrobras, empresa petrolífera nacional, que levou à prisão de dezenas de pessoas da elite do país. Os políticos também enfrentam um prazo iminente: as eleições de outubro de 2018.

"A única coisa que parece certa é que a agenda de reformas foi comprometida", disse Silvio Campos Neto, economista da Tendencias, uma consultoria baseada em São Paulo.

"A sobrevivência deste governo é incerta, e isso tem um impacto negativo na retomada dos investimentos".

Os líderes empresariais e os principais economistas argumentam que são necessárias reformas para convencer os investidores a começarem a investir dinheiro novamente na maior economia da América Latina, que está na tentativa de emergir de uma profunda recessão.

Eles apoiaram as reformas propostas por Temer que prolongariam a jornada do trabalho legal, que os acordos negociados entre empregados e chefes substituam algumas leis trabalhistas e permitam que as empresas terceirizem mais trabalho e contratar trabalhadores temporários por mais tempo - potencialmente reduzindo o número de empregos com benefícios completos, explica o editorial.

Temer também quer que os trabalhadores contribuam mais tempo antes de receber benefícios de pensão. Muitos trabalhadores públicos no Brasil agora podem se aposentar aos 54 anos com benefícios quase completos. As reformas estabelecem uma idade mínima de aposentadoria pela primeira vez no Brasil, com 65 para homens e 62 para mulheres.

Os cortes propostos são uma razão pela qual a classificação de aprovação de Temer está abaixo de 10% em várias pesquisas, não lhe dando alavancagem política além das portas do congresso, onde seus aliados possuem a maioria.

Os sindicatos organizaram uma greve geral de 28 de abril que interrompeu grande parte do país e eles prometem mais ação.

Se Temer não ouvir, "mais uma vez, vamos parar o Brasil e talvez Brasília ouça a voz das pessoas", disse João Cayres, diretor da União Central dos Trabalhadores, que representa mais de 7 milhões de pessoas.

Economistas empresários argumentam que as leis trabalhistas atuais desencorajam a contratação. E os generosos benefícios para os aposentados estão tomando um pedaço cada vez maior do produto interno bruto do país.

"A economia não entrará em colapso se o Congresso não aprovar as reformas, mas sua recuperação será lenta e cheia de incerteza", Ricardo Ribeiro, da consultoria MCM de São Paulo.

Temer, que nega o mal, argumenta que ainda pode fazer as reformas. Em uma reunião de líderes empresariais em 30 de maio, ele insistiu que a economia estava "no caminho certo" e prometeu deixar "a casa em ordem" para o próximo presidente.

Dois dias depois, ele obteve uma notícia rara: o produto interno bruto do país cresceu 1 por cento no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o último trimestre de 2016, graças, em parte, às colheitas abundantes de soja e milho.

Foi a primeira vez que o PIB cresceu após oito trimestres consecutivos de contração, encerrando a pior recessão do Brasil em décadas. A economia foi arrastada em grande parte por uma queda nos preços globais de suas commodities.

Temer também marcou uma vitória na semana passada, quando o principal tribunal eleitoral do Brasil votou de forma restrita para rejeitar alegações de financiamento ilegal na campanha presidencial de 2014. Ele poderia ter sido expulso se tivesse sido julgado culpado.

A consultoria de risco Eurasia disse que as pausas de Temer não seriam suficientes para obter a reforma proposta. "É provável uma versão despojada disso", escreveu Christopher Garman, chefe da análise do Brasil para o grupo.

Cerca de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, ou 13,7 por cento da força de trabalho, ante 10,9 por cento no mesmo período do ano passado.

Milhares de trabalhadores públicos não estão sendo pagos. Entre eles estão o coro, a orquestra e o balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eles planejam pedir aos espectadores de teatro doações de alimentos enlatados e utensílios domésticos.

Renata Gouveia, uma dançarina de balé ha 19 anos na empresa, passa suas noites fazendo trufas para vender e está produzindo e vendendo sua pr´pria marca de roupas para dançar.

"De algo terrível, estou tentando tirar o positivo, trabalhando em coisas que eu nunca havia feito", disse ela.

Falar que a economia está melhorando é "uma piada", disse José Augusto, um trabalhador de 53 anos que chegou ao Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro recentemente, procurando trabalho. "Para reiniciar, o Brasil precisa empregar seus trabalhadores primeiro. Somos milhões".

"Nossos políticos são ladrões sem vergonha", acrescentou Augusto.

"Tudo está podre, começando com o presidente e todos os congressistas".

> > The New York Times