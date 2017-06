Eike Batista é multado em R$ 21 milhões por uso de informação privilegiada

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou nesta terça-feira (13) o empresário Eike Batista a uma multa de R$ 21.013.228, por uso de informação privilegiada na venda de ações da empresa OSX em 2013.

A CVM avaliou a comercialização de 9.911.900 papéis da no dia 19 de abril de 2013, um mês antes de a empresa divulgar o plano de negócios que derrubou seu valor de mercado. Em novembro daquele ano, a empresa entraria com pedido de recuperação judicial.

A acusação alega que, com a venda, o empresário evitou um prejuízo de R$ 10.506.614, que seria o valor arrecadado se a venda de ações tivesse sido realizada após a divulgação do documento. O valor da multa representa duas vezes a perda evitada com a venda das ações.

No plano de negócios, a OSX reconheciaa que não teria encomendas suficientes para sustentar um estaleiro que estava sendo construído, e anunciou uma revisão das projeções futuras de crescimento.

A defesa de Eike deve recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conhecido como Conselhinho. Os advogados alegam que Eike foi obrigado a vender as ações para cumprir prazo estipulado pela bolsa, para adequar o volume de papéis às regras.

O presidente da CVM, Leonardo Pereira, e o diretor Henrique Machado votaram pela condenação de Eike, enquanto o diretor Pablo Rentería votou pela absolvição. Em seu voto, Leonardo Pereira disse não ter dúvida que o empresário negociou ações com posse de informações privilegiadas.