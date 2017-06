Bovespa opera em baixa nesta terça-feira após abrir o pregão em alta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta terça-feira (13). A baixa dá continuidade à três pregões consecutivos de baixa, acumulando queda de 2,35%.

Operadores do mercado consideram positiva a confirmação de que o PSDB seguirá apoiando o governo Michel Temer e as reformas trabalhista e da Previdência. Apesar disso, a decisão do partido não foi por unanimidade.

Às 10h26, o índice tinha alta de 0,35%, aos 61.915 pontos.

Às 12h20, o índice recuava 0,09%, aos 61.645 pontos.

O dólar opera em alta nesta terça, após começar a sessão em baixa, com a moeda pressionada por um movimento de venda para apuração de ganhos recentes. As ofertas são induzidas pela fraqueza do dólar nesta manhã no exterior e também a notícia de que o PSDB permanece na base aliada do presidente Michel Temer.

Às 10h27, o dólar tinha alta de 0,22%, a R$ 3,3231.

Às 12h23, a moeda norte-americana subia 0,09%, a R$ 3,3189.