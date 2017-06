Bovespa fecha em alta e dólar tem leve queda nesta terça-feira 

O principal índice Bovespa fechou em leve alta nesta terça-feira (13), com investidores evitando tomar posições diante do cenário político e na véspera da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre juros nos Estados Unidos.

O Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,21%, aos 61.828 pontos.

Operadores do mercado consideram positiva também a confirmação de que o PSDB seguirá apoiando o governo Michel Temer e as reformas trabalhista e da Previdência. Apesar disso, a decisão do partido não foi por unanimidade.

Às 10h26, o índice tinha alta de 0,35%, aos 61.915 pontos.

Às 13h54, o índice avançava 0,02%, aos 61.711 pontos.

As ações da Klabin lideraram as altas do dia, com valorização de 2,33%. As preferenciais da Suzano subiram 2,17%. Na ponta negativa, as preferenciais do Bradespar tiveram queda de 3,69% e as ordinárias da JBS caíram 2,72%. Os papeis preferenciais da Vale caíram 1,86% e os da Petrobras 0,31%.

O dólar, por sua vez, fechou em leve queda nesta terça-feira (13), após oscilar durante o dia, em meio à cautela dos investidores com o cenário político.

A moeda norte-americana caiu 0,1%, a R$ 3,3083.

Às 10h27, o dólar tinha alta de 0,22%, a R$ 3,3231.

Às 13h56, o dólar recuava 0,41%, a R$ 3,3023.

As ofertas são induzidas pela fraqueza do dólar nesta manhã no exterior e também a notícia de que o PSDB permanece na base aliada do presidente Michel Temer.

Nesta sessão, o BC vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas com investidores à espera do Federal Reserve, que nesta quarta-feira deve elevar os juros.