Bolsas asiáticas encerram pregão em alta, com exceção do Japão

As bolsas do sudeste asiático encerraram predominantemente em alta nesta terça-feira (13), com a maioria dos mercados da região se recuperando das perdas do dia anterior, especialmente no setor de tecnologia.

A bolsa de Tóquio, no Japão, foi a exceção do dia. O índice local Nikkei 225 recuou 0,05%, aos 19.898,75 pontos.

Na China, o Xangai Composto registrou alta de 0,44%, a 3.153,74 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,56%, para 25.852,10 pontos. Na Coreia do Sul, em Seul, o Kospi valorizou 0,71%, aos 2.374,70 pontos.