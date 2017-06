Balança comercial do agronegócio registra superávit de US$ 8,38 bilhões em maio

As exportações brasileiras do agronegócio atingiram US$ 9,68 bilhões, em maio, superando em 12,8% o valor registrado no mesmo mês do ano anterior. Já as importações tiveram crescimento de 30%, passando para US$ 1,3 bilhão em maio deste ano. O superávit comercial do agronegócio brasileiro aumentou de US$ 7,59 bilhões para US$ 8,38 bilhões para o mesmo período, sendo o terceiro maior da série histórica para meses de maio, abaixo apenas dos valores de 2012 e 2013. Os dados fazem parte da balança comercial do agronegócio, divulgada nesta terça-feira (13) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O complexo soja liderou as vendas e foi responsável por 48,8% das atividades do agronegócio no mês, gerando um total de U$ 4,72 bilhões. A cifra representa acréscimo de 7,5% sobre o valor registrado no mesmo mês do ano passado. Esse desempenho foi puxado pelos embarques de soja em grão, que totalizaram 10,96 milhões de toneladas, com receita de US$ 4,06 bilhões.

Recorde da soja

De acordo com a pasta, o volume embarcado de soja em maio deste ano foi recorde em relação a todos os meses da série histórica e é também o segundo mês consecutivo em que o volume ultrapassa 10 milhões de toneladas. Ainda segundo o ministério, um dos fatores do crescimento de participação complexo soja na balança comercial é a safra recorde de soja que o Brasil colhe nesta temporada. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma produção de 113,9 milhões de toneladas da leguminosa.

O Brasil incrementou sua produção de soja em 18,5 milhões de toneladas na última safra e ampliou suas exportações em quase 4 milhões de toneladas, passando de 30,8 milhões de toneladas exportadas entre janeiro e maio de 2016 para 34,8 milhões de toneladas entre janeiro e maio de 2017.

Caso o aumento das exportações chegue a 5 milhões de toneladas no ano, o Brasil exportará mais de 56 milhões de toneladas de soja neste ano, ultrapassando as vendas externas norte-americanas do produto, projetadas em 55,8 milhões de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês).

Além do complexo soja, produtos como açúcar (US$ 824,22 milhões e 1,99 milhão de toneladas) e celulose (US$ 527,72 milhões e 1,19 milhão de toneladas) tiveram destaques no mês de maio.

O setor de carnes foi o segundo mais relevante do mês, com exportações de US$ 1,22 bilhão. No entanto, em relação ao mesmo período de 2016, foi registrado um recuo de 4,1% no valor exportado.

Importações

No mês de maio, foram destaques as aquisições de cereais, farinhas e preparações (US$ 230,89 milhões; acréscimo de 38,4%), produtos florestais (US$ 133,14 milhões; que representaram um acréscimo de 14,3%); pescados (US$ 105,35 milhões; aumento de 50,5%), produtos oleaginosos – exclusive soja (US$ 74,81 milhões; aumento de 32,6%) e lácteos (US$ 60,74 milhões; redução de 3,9%). O adicional nas compras de pescados, em um total de US$ 35,33 milhões, foi o que mais contribuiu para o aumento das importações totais do agronegócio.