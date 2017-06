'Les Echos': "Meta é voltar ao crescimento do Brasil ha trinta anos", disse Meirelles

Nesta segunda-feira (12) a versão impressa do jornal econômico francês Les Echos traz uma entrevista com o ministro da Fazenda brasileiro, Henrique Meirelles, sobre as relações entre a União Europeia e a América Latina.

Ele esteve em Paris na semana passada para uma série de reuniões com investidores na sede da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

P: O que irá acontecer agora que o presidente Michel Temer escapou de uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)?

R: Vamos nos concentrar na implementação de políticas econômicas que levam o Brasil ao caminho da recuperação.

P: Como lutar mais contra a corrupção?

R: As regras de governança nas empresas públicas foram revisadas. Nós também mudamos as regras do fundo de pensões para os funcionários públicos. Finalmente, o número de processos judiciais mostra que o saneamento está em curso.

P: Como conduzir essas reformas em um clima político tão tenso?

R: Estas reformas são de longo prazo. Acima de tudo, há um consenso entre os políticos, de que essas reformas são necessários para que o país vá para frente. Nós modificamos a Constituição para temos um limite para despesas públicas durante a próxima década; que representaram cerca de 25% do PIB, e o nosso objectivo é reduzir para 15%. Revimos a legislação para as empresas petrolíferas, bem como grandes empresas estatais. A reforma do mercado de trabalho está em andamento, o que deve trazer mais flexibilidade. Por fim, realizamos uma grande reforma das pensões, o que proporciona uma renda mínima para todos os homens com 65 anos e mulheres de 62 anos.

P: Quais são as suas metas de crescimento?

R: Queremos voltar ao que era a média de crescimento no Brasil nos últimos trinta anos, ou seja, uma velocidade de cruzeiro de aumento de 3,3% do PIB por ano. Deixamos uma recessão forte e brutal, que foi escavada por um aumento nos gastos públicos e da dívida, e marcado por uma queda do investimento e confiança. Revimos a falência, queremos aumentar a produtividade e facilitar o registro centralizado de recebíveis. No último trimestre deste ano, esperamos crescimento de 2% e, talvez, 3% no próximo ano.

P: Você está confiante no resultado de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE?

R: Eu conheci Bruno Lemaire e eu disse a ele que estávamos determinados a continuar as negociações. O ritmo de reuniões também foi acelerado.

