Instituto Sicoob lança programa de educação financeira para jovens 

Com o objetivo de mostrar para os jovens a importância de difundir uma cultura em relação ao trato com as finanças pessoais, o Instituto Sicoob iniciou o programa 'Se Liga Finanças', de educação financeira.

A nova metodologia foi lançada no Rio de Janeiro, com a participação de 36 colaboradores das filiadas do Sicoob Central Rio. Em 16 horas de capacitação, foram explorados temas como: a importância de se planejar para realizar sonhos a curto, médio e longo prazo; que não há certo ou errado na relação com o dinheiro e cada um possui um tipo de comportamento em relação às suas finanças pessoais.

De acordo com a coordenadora do projeto, Silvana Lemos, os estudantes são orientados a terem um planejamento financeiro adequado no início da sua vida pessoal ou profissional. "Após as dicas dos voluntários, a postura dos jovens será diferente. Organizar e planejar o sonho faz parte de um grande aprendizado", ressalta a coordenadora.

Podem participar estudantes/jovens de 14 a 26 anos, ensino médio, universitários, jovem aprendiz de empresas públicas ou privadas. O programa é gratuito.

Desenvolvido sob uma metodologia recomendada pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), o programa será realizado no modelo de workshops privilegiando o aspecto prático e a interatividade entre os participantes.

Em abril, voluntários do Sicoob Servidores iniciaram a disseminação do 'Se Liga Finanças', com 90 jovens aprendizes do Instituto Gênesis. Em outra ocasião, voluntários do Sicoob Cecremef, da Central e da Coomperj replicaram o conhecimento com os jovens aprendizes de Furnas, Eletrobras e Eletronuclear. O programa prevê quatro encontros com duração de 2h em cada turma.

Os interessados podem solicitar o programa pelo email: instituto@sicoobrio.com.br