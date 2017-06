Bovespa opera em baixa nesta segunda-feira; dólar sobe

A bolsa de valores de São Paulo opera em queda nesta segunda-feira (12), com os operadores do mercado atentos ao quadro político do país, com a crise que atinge o governo e o andamento de reformas no Congresso Nacional ameaçado.

Às 11h20, o Ibovespa recuava 0,37%, aos 61.978 pontos.

Às 13h07, o índice registrava perda de 1,04%, a 61.561 pontos.

Na sexta-feira (9), o Ibovespa teve queda de 0,87%, aos 62.210 pontos, com os investidores de olho no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa Dilma-Temer, que terminou com a absolvição do presidente.

Já o dólar, opera em alta, em meio à expectativa pelo resultado da reunião do PSDB para definir se o partido continua na base governista depois da absolvição de Temer pelo TSE.

Às 11h21, a moeda norte-americana operava em alta de 0,11%, a R$ 3,2989 na venda.

Às 13h08, o dólar avançava 0,44% ante o real, custando R$ 3,3099.

O dólar terminou a semana passada em alta, próximo da marca de R$ 3,30. A moeda subiu 0,82%, a R$ 3,2921 na venda, na sexta-feira.