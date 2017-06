Bovespa fecha em queda e dólar sobe atento ao cenário político

O principal índice de ações da bolsa paulista fechou em queda nesta segunda-feira (12), com investidores ainda cautelosos com o cenário político.

O Ibovespa recuou 0,82%, aos 61.700 pontos.

Bradespar e JBS lideraram as baixas do dia, com queda de mais de 3%. Vale PNA e Bradesco PN recuaram perto de 2%.

Já a TIM e a Klabin foram os destaques, com valorização ao redor de 2%.

Às 11h20, o Ibovespa recuava 0,37%, aos 61.978 pontos.

Às 13h07, o índice registrava perda de 1,04%, a 61.561 pontos.

Às 14h21, o índice tinha queda de 1,39%, a 61.347 pontos.

Na sexta-feira (9), o Ibovespa teve queda de 0,87%, aos 62.210 pontos, com os investidores de olho no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa Dilma-Temer, que terminou com a absolvição do presidente.

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (12), com investidores atentos a cena política brasileira e o andamento das reformas no Congresso Nacional.

A moeda norte-americana subiu 0,59%, a R$ 3,3115 na venda.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 2,050 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.

No cenário externo, o dólar recuava recuava ante uma cesta de moedas e divisas como o rand e lira turca antes da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, na quarta-feira, quando deve elevar os juros novamente.

Às 11h21, a moeda norte-americana operava em alta de 0,11%, a R$ 3,2989 na venda.

Às 13h08, o dólar avançava 0,44% ante o real, custando R$ 3,3099.

Às 14h25, a moeda tinha alta de 0,92%, a R$ 3,3256.

O dólar terminou a semana passada em alta, próximo da marca de R$ 3,30. A moeda subiu 0,82%, a R$ 3,2921 na venda, na sexta-feira.