Bolsas asiáticas encerram pregão em baixa com queda de ações de empresa de tecnologia

As bolsas do sudeste asiático fecharam o pregão desta segunda-feira (12) em baixa, pressionadas pelas ações de tecnologia. Os resultados foram motivados pelas perdas no setor observados no final da semana passada em Wall Street.

As reuniões dos bancos centrais da Inglaterra e dos Estados Unidos estão no radar dos operadores nesta semana.

O Banco do Japão também se reúne nos próximos dias, e o índice Nikkei, referência da Bolsa de Tóquio, fechou o pregão desta segunda-feira em baixa de 0,52%, a 19.908,58 pontos.

Já na China, o Xangai Composto recuou 0,59%, a 3.139,87 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng fechou em baixa de 1,24%, a 25.708,04 pontos. Em Seul, o Kospi teve queda de 1%, aos 2.357,87 pontos.