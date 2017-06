Federal Reserve anuncia nesta quarta decisão sobre taxa de juros

A expectativa geral é de que o Federal Reserve eleve a taxa-alvo dos fundos federais em 0,25 ponto percentual na quarta-feira às 15h, quando se encerra a reunião de política monetária que dura dois dias, o que deixaria a taxa em uma faixa entre 1,0% a 1,25%.

O banco central norte-americano também divulgará suas mais recentes projeções de crescimento econômico e taxa de juros, conhecidas como “dot-plot”.

Janet Yellen, presidente do banco central norte-americano, deverá realizar uma entrevista coletiva 30 minutos após a divulgação da declaração do Fed, já que investidores procuram por qualquer mudança para um tom enérgico ao se tratar da economia ou futuras elevações da taxa de juros.

A média das projeções de dirigentes do Fed aponta para mais duas elevações da taxa de juros até o fim do ano, após já ter ocorrido aumento da taxa de juros de referência uma vez este ano de 0,25% em sua última reunião de política monetária em março.

Entretanto, uma série recente de dados econômicos norte-americanos decepcionantes unida à incerteza crescente sobre a habilidade da administração Trump aprovar a reforma fiscal e reforma do sistema de saúde causaram dúvidas sobre a habilidade do Fed elevar as taxas tanto quanto o banco central queria antes do fim do ano.