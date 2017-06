Banco da Inglaterra informa sua política monetária sobre taxas de juros

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) anunciará sua decisão da taxa de juros na próxima quinta-feira às 8h.

Agentes do mercado esperam que os dirigentes do BoE adotem um tom cauteloso após os resultados surpreendentes das eleições parlamentares na semana passada, que não se converteram em maioria de nenhum partido e alavancaram um sentimento de caos político poucos dias antes do início das negociações do Brexit.

O BoE tinha afirmado antes das eleições que a política monetária permaneceria como está pelo menos durante os próximos meses conforme é avaliada a extensão de qualquer desaceleração do consumo enquanto esperam para ver como as negociações do divórcio com a União Europeia evoluem.