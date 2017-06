Dia dos Namorados tem música e desgustação de vinhos

Música ao vivo em todas as 31 lojas, degustação de vinhos com consultoria especializada, queijos variados, ofertas especiais de flores, massas italianas, seleção de frutas e outros produtos com preços diferenciados. A partir desta semana, os supermercados Prezunic entram no clima de romantismo e oferecem uma série de oportunidades para os apaixonados aproveitarem ao máximo o Dia dos Namorados com sabor de amor e economia.

Desde o fim de semana, as lojas do Prezunic já contam com apresentações ao som de sax ou voz e violão, sempre das 18h às 20h. A rede montou ainda uma seção especial para a venda de flores diversas, incluindo violetas, a R$ 5, e também azaleias, girassóis e lírios, de R$ 9,90 a R$ 20. As orquídeas saem a R$ 39,90.

Queijos e vinhos - Com preços de R$ 16,90 a R$ 300, os destaques do Prezunic ficam com o chileno Heroes da Santa Rita, o italiano Primitivo di Manduria da Schenk e o espanhol Chatel Crianza da Pinord. Rótulos argentinos, portugueses e opções nacionais disputam as gôndolas. As degustações começam sexta-feira (09), e acontecem ao longo do mês nas lojas da Barra da Tijuca, Recreio, Campo Grande, Jauru, Freguesia, Pechincha, Méier, Botafogo, Ilha do Governador e Icaraí. Nas unidades da Barra, Ilha, Jauru e Botafogo haverá a presença de consultores especiais em dias específicos.

A expectativa do Prezunic é de aumento de 10% nas vendas este ano para a época do Dia dos Namorados. No setor de vinhos, espera-se um acréscimo de 15%, com a comercialização de mais de 20 mil garrafas. “Investimos em produtos e ações diferenciadas para encantar nosso cliente”, afirma Alex Ribeiro, diretor comercial do Prezunic.

Para harmonizar com os vinhos, há queijos variados. O emmenthal é uma boa se a opção for pelos tintos chilenos, como o Heroes. Se a escolha for pelo Primitivo, a sugestão é o parmesão grana padano ou o roquefort. Mas se o consumidor seguir pela dica do Chatel Crianza, a sugestão vai para harmonizações mais inusitadas, como uma carne de sol desfiada com baião de dois ou um pernil de cordeiro com brócolis e batatas.

Jantar a dois - O Prezunic oferece opções de massas italianas, como Pasta Zara e De Cecco, que casam bem aos tradicionais molhos Barilla. Entre as frutas, morangos, uvas, kiwis, pêras e maçãs são indicadas para um aconchegante fondeau de chocolate. Já ameixas, tâmaras, damascos, amêndoas e castanhas são excelentes para uma cesta especial de presente, que pode incluir biscoitos importados, como os da marca Voortman, e chocolates especiais da linha Ferrero Rocher.