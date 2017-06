Petróleo fica perto da estabilidade no fechamento de uma semana de perdas

Os barris de petróleo registram leve baixa, com alguns momentos de ligeira alta, na manhã desta sexta-feira (9), após uma semana de fortes quedas. O mercado calcula o impacto do avanço da produção dos Estados Unidos e na Nigéria nos esforços da Opep para lidar com o excedente global.

A inesperada alta semanal nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos motivaram um recuo de 5% no WTI no fechamento da sessão de quarta-feira. O mercado também aguarda, nesta sexta-feira, dados sobre o número de plataformas ativas nos EUA, pela Baker Hughes.

Às 9h48, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,10%, a US$ 47,81. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 0,15%, a US$ 45,57.

De acordo com o Departamento de Energia norte-americano, houve alta de 3,29 milhões de barris de petróleo bruto na semana passada. O mercado tinha projetado uma queda, de 4,6 milhões de barris.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. Até então, o acordo iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto, devido a um aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia, e ao aumento incessante da produção nos Estados Unidos.