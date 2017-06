Meirelles diz que investimentos voltam a crescer em 2017

O ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira (9), em Paris, que os investimentos voltarão a crescer neste ano, apesar de expectativas de analistas do mercado financeiro projetarem queda. Meirelles conversou com a imprensa após encontro bilateral com o ministro de Economia da França, Bruno Le Maire.

“A tendência é um avanço do investimento na medida em que o pais já retomou a estratégia de crescimento”, disse. Para o ministro, a crise política será resolvida em “prazo curtíssimo” ou em um período de tempo maior. “O fato concreto é que as perspectivas de crescimento se mantêm.”

Meirelles ressaltou que, nos últimos dois anos de recessão, o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), caiu cerca de 8%, enquanto os investimentos tiveram retração de 30%. “A tendência de recuperação dos investimentos é mais rápida, porque a queda foi maior e tem mais espaço.”

Reformas

O ministro disse esperar pela continuidade da tramitação das reformas trabalhista e da Previdência. “A minha expectativa é de que as reformas continuem. Pode ter um ajuste de cronograma, mas não deve ser prolongado”, disse.

“Não há mudança da disposição de fazer as reformas, que são fundamentais para o país. É fundamental para o país não só no médio e longo prazo, mas para o desempenho da economia este ano”, acrescentou, afirmando ainda que respeita opiniões contrárias à reforma trabalhista, mas que considera que a maioria delas vê as mudanças como necessárias para dar maior flexibilidade e produtividade à economia.