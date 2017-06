'Financial Times': Após escândalos, estatais do Brasil querem limitar intromissão do governo

Matéria publicada nesta sexta-feira (9) pelo Financial Times conta que Wilson Ferreira Junior, presidente-executivo da Eletrobras, empresa de eletricidade controlada pelo estado brasileiro, está se preparando para um encontro com os sindicatos da empresa. Trazido no ano passado para restaurar as maltratadas finanças do maior provedor de energia da América Latina após quase 13 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores, os planos de reestruturação de Ferreira para a Eletrobras envolvem cortes em em massa de empregos e vendas de ativos.

FT afirma que ele se destacou com as propostas que o tornaram ainda mais impopular entre os sindicatos do país do que o presidente, Michel Temer, que eles acusam de ter organizado um golpe para derrubar sua antecessora de esquerda Dilma Rousseff no ano passado.

"Durante a privatização da Celg [uma antiga filial da Eletrobras alienada no ano passado], houve uma bandeira de protesto sindical dizendo:" Fora com Wilson o privatizador, com Temer o responsável pelo golpe de estado ". Eu disse, olhe, Senhor Presidente [Temer], estou à sua frente ", disse Ferreira em um briefing de correspondentes estrangeiros.

Ferreira e Pedro Parente, diretor executivo da Petrobras, controlada pelo Estado brasileiro, mantêm o que são amplamente vistos como dois dos empregos corporativos mais desafiadores do país

Ferreira e Pedro Parente, diretor executivo da Petrobras, controlada pelo Estado brasileiro, mantêm o que são amplamente vistos como dois dos empregos corporativos mais desafiadores do país, aponta o Times.

Ambos os homens, que foram nomeados para seus papéis no ano passado, estão tentando recorrer vastos grupos que os analistas disseram que os sucessivos ex-governos do PT usaram para perseguir sua visão estatista de desenvolvimento, no processo carregando a Petrobras e a Eletrobras com montes de dívidas.

Petrobras e Eletrobras também se tornaram centros de corrupção com envolvimento de políticos, principalmente da coalizão governista do PT, mas também dos partidos da oposição, que alegadamente colaboraram com antigos funcionários da empresa para extrair subornos de contratados. A investigação sobre a corrupção, conhecida como Lava Jato, levou a ações judiciais minoritárias contra a Eletrobras e a Petrobras em Nova York.

"A empresa foi vítima desse esquema criminal - em nenhum momento foi beneficiada", disse Parente, em uma reunião separada com correspondentes estrangeiros.

A Petrobras, em particular, foi o foco das políticas industriais do PT. Sob sua gestão, o número de funcionários da Petrobras aumentou cerca de 21 por cento para 78.500 pessoas entre 2007 e 2015, quando a empresa mudou-se para explorar novos campos petrolíferos offshore ultra-profundos descobertos perto da costa do Rio de Janeiro.

O PT procurou politizar as descobertas com slogans nacionalistas, como "O petróleo é nosso", projetado para justificar um controle estatal mais apertado sobre a indústria, disseram analistas.

A cultura interna da Petrobras tornou-se uma das "visões grandiosas", em que o objetivo era dobrar em tamanho em alguns anos através de "um aumento alucinatório no endividamento", disse o Sr. Parente.

A dívida líquida do grupo situou-se em R $ 392 bilhões (US $ 119 bilhões) em 2015 - tornando-se a empresa de energia listada mais roubada do mundo, ressalta o Financial Times.

Hoje, a batalha do Sr. Parente é com os sindicatos que ele disse ter "capturado" o departamento de recursos humanos da Petrobras durante os anos do PT, concedendo sucessivos aumentos salariais acima da inflação.

Na Eletrobras, Wilson disse que enfrentou uma oposição semelhante com planos para reduzir sua força de trabalho para cerca de 12 mil funcionários de mais de 23 mil, em grande parte através da privatização de outras seis empresas de distribuição e a proposta de venda de até 110 parques eólicos menores, Unidades de linha de transmissão e outras operações. A empresa reduziu o rácio da dívida líquida para um máximo de quase 10 vezes em março de 2016 para quase seis vezes em relação a março deste ano.

Mas ambos os gerentes reconheceram que o desafio mais difícil a longo prazo seria parar a interferência política nas empresas controladas pelo estado do Brasil.

Uma nova lei procurou conter a prática tradicional na política brasileira de partidos que nomeiam pessoas para cargos-chave nas empresas estatais. A lei, no entanto, não proíbe as nomeações políticas, exigindo apenas que essas pessoas tenham qualificações profissionais.

Parente disse que a melhor esperança era institucionalizar o bom gerenciamento, mostrando que o povo brasileiro que administrava com eficiência empresas controladas pelo estado significava preços mais baixos e serviços de melhor qualidade.

"A sociedade brasileira e, ainda mais, a classe política, precisam entender que a gestão dessa empresa deve ser profissional", acrescentou.

> > Financial Times