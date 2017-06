Bovespa opera em queda no aguardo de definições em cenário político local

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta sexta-feira (9), com o mercado cauteloso diante do quarto dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa Dilma-Temer. Na ponta negativa da sessão estavam as ações da JBS, com queda de 3,48%, a R$ 7,22, às 10h45.

Às 11h, o Ibovespa registrava queda de 0,24%, a 62.606 pontos. Na véspera, o índice recuou 0,66%, a 62.755 pontos.

Já o dólar opera em alta ante o real, repercutindo o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE e os resultados das eleições parlamentares no Reino Unido.

As eleições parlamentares do Reino Unido, realizada nesta quinta-feira (8), terminou com o Partido Conservador, representado pela atual primeira-ministra Theresa May, à frente, porém com uma bancada menor.

Eles possuíam 330 assentos no Parlamento e haviam conseguido 318. Era necessário 326 para se ter maioria no Parlamento. Os trabalhistas, por sua vez, surpreenderam obtendo 261 assentos.

Esse resultado obrigou os conservadores a formar uma coalizão para garantir a governabilidade.

Às 11h02, o dólar subia 0,36%, a R$ 3,2738.