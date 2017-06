Bolsas da Ásia encerram pregão em alta com inflação chinesa e eleições no Reino Unido

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão em leve alta nesta sexta-feira (9) influenciadas pelos primeiros resultados das eleições no Reino Unido e pelos dados de inflação na China.

No começo dos negócios da região, números da apuração britânica começaram a ser divulgados oficialmente. O Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, conquistou o maior número de assentos no Parlamento, porém perderam a maioria.

A China informou que a inflação ao consumidor subiu 1,5% em maio na comparação anual enquanto o índice de preços ao produtor avançou 5,5%, em igual comparação. O índice Xangai Composto, da Bolsa de Xangai, avançou 0,26%, aos 3.158,40 pontos. A Bolsa de Shenzhen subiu 0,23%, a 1.942,48 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,13%, aos 26.030,29 pontos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi teve alta de 0,77%, a 2.381,69 pontos. No Japão, o índice Nikkei registrou alta de 0,52%, para 20.013,26 pontos.