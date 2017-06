Petróleo encerra o dia em queda

O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira (8), após tocar na mínima de um mês com os receios de um aumento da oferta global com o retorno da exportação da Nigéria e o aumento de produção nos EUA.

Em Nova York, os contratos futuros para entrega em julho cederam US$ 0,08 para fechar a US$ 45,64 o barril, enquanto o Brent, em Londres, perdeu US$ 0,14 para encerrar o dia a US$ 47,92 o barril.

As reservas de petróleo subiram quase 3,3 milhões de barris na semana passada, contra expectativa de redução de 3,5 milhões de barris, enquanto os estoques de gasolina subiram 3,3 milhões de barris.

Às 9h41, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,65%, a US$ 47,75. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava desvalorização de 0,79%, a US$ 45,36.

Porém, às 13h24, o Brent subia 0,21%, a US$48,16. Já o WTI tinha alta de 0,44%, a 45,92, no mesmo horário.

Às 17h20, os barris de petróleo voltaram a cair. O barril de Brent tinha queda de 0,33%, a US$ 47,90. Já o de WTI tinha queda de 0,13%, a US$ 45,66.

Investidores também seguem atentos aos impactos das tensões diplomáticas entre o Qatar e outros países do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita, no acordo da Opep. O Qatar tem uma das menores produções do cartel, com cerca de 620 mil barris por dia, mas investidores temem que a questão enfraqueça o pacto firmado para lidar com a queda nos preços.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel e outros países como a Rússia por mais nove meses, até março de 2018. Até então, o acordo iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto, devido a um aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia, e ao aumento incessante da produção nos Estados Unidos.