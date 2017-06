'Financial Times': Reação de mercado à atualização de política do BCE

Matéria publicada nesta quinta-feira (8) pelo Financial Times conta que o Banco Central Europeu atualizou suas orientações políticas sobre as taxas de juros, eliminando a referência para a tomada de taxas "menor se necessário". Isso coloca um piso nas tarifas em seu nível atual. Houve mais movimentos durante a conferência de imprensa de Mario Draghi em Tallinn sobre a decisão.

Aqui está um breve resumo do que você precisa saber:

> O euro caiu 0,4 por cento na sessão em US $ 1.1211, depois de tocar um dia-baixo de $ 1.1196 enquanto Draghi estava falando, o que o levou de volta aos níveis vistos pela última vez há seis sessões. Para contextualizar, oscilou cerca de US $ 1,1250 antes da decisão. A moeda compartilhada foi mais volátil na quarta-feira, na sequência de relatórios que o banco central reduziria suas previsões de inflação.

> As ações financeiras são mais altas, mas fora de seu dia, com o índice bancário Euro Stoxx crescendo 1,1 por cento, fora de seu pico que levou 2,3% maior no dia. As ações europeias mais alargadas também estão aumentando. O Euro Stoxx 600 aumentou 0,3 por cento. O Xetra Dax 30 da Alemanha cresceu 0,4 por cento, deixando-o perto do recorde atingido na semana passada.

> Nos mercados de dívida soberana da região, o rendimento do Bund de 10 anos na Alemanha aumentou, 1,5 pontos base em 0,28%.

> > Financial Times